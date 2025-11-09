علي محمد رمضان لـ جده الراحل: هتوحشنا أوي يا حبيبي

رثى علي محمد رمضان، نجل الفنان محمد رمضان جده الراحل، بكلمات مؤثرة، معبرًا عن حزنه الكبير على فراقه.

ونشر علي محمد رمضان، صورة تجمعه بجده الراحل، عبر “استوري” حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام”، وعلق عليها: "هتوحشنا أوي يا حبيبي، يا أطيب إنسان في الحياة.. يا ملاك".

وأعلن الفنان محمد رمضان وفاة والده صباح يوم الجمعة الماضي، وشيَّع- هو وشقيقه محمود رمضان- جنازة والدهما من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وشهدت الجنازة تدافعا وتزاحما من المصورين ومن الجمهور المحب للفنان محمد رمضان.

كما شارك عدد من الفنانين في تشييع جنازة والد الفنان محمد رمضان التي أقيمت بمسجد مصطفى محمود، منهم الفنان أحمد سلامة، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، والفنانان كمال أبو رية وأحمد شاكر عبد اللطيف.

وانهار الفنان محمد رمضان بجوار جثمان والده داخل مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، حيث أدى صلاة الجنازة عليه وشيع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمدينة 6 أكتوبر.