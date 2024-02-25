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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الولايات المتحدة تهدد باستخدام حق النقض ضد قرار جديد لوقف إطلاق النار في غزة

ليندا توماس غرينفيلد
ليندا توماس غرينفيلد

حذرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد من أنه إذا تم طرح القرار الجزائري المقترح الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة للتصويت في مجلس الأمن الدولي بصيغته الحالية، فلن تعتمده واشنطن.

وفي بيان لها يوم السبت، قالت توماس جرينفيلد إن الولايات المتحدة تعمل على التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن ووقف القتال لمدة ستة أسابيع على الأقل.

“على مدى الأسبوع الماضي، أجرى الرئيس بايدن عدة مكالمات مع رئيس الوزراء نتنياهو، وكذلك مع قادة مصر وقطر، لدفع هذه الصفقة إلى الأمام. وقال السفير: “على الرغم من استمرار وجود فجوات، إلا أن العناصر الأساسية مطروحة على الطاولة”.

'نعتقد أن هذا الاتفاق يمثل أفضل فرصة للم شمل جميع الرهائن مع عائلاتهم وإتاحة وقف طويل للقتال، مما سيسمح بوصول المزيد من الغذاء والمياه والوقود والأدوية وغيرها من الضروريات إلى أيدي المدنيين الفلسطينيين الذين قالت: 'في حاجة ماسة إليها'.

“في المقابل، فإن القرار المطروح في مجلس الأمن لن يحقق هذه النتائج، بل قد يتعارض معها … ولهذا السبب، فإن الولايات المتحدة لا تؤيد اتخاذ إجراء بشأن مشروع القرار هذا. وتابعت توماس جرينفيلد قائلة: 'إذا تم طرحه للتصويت بصيغته الحالية، فلن يتم اعتماده'.

ويوم الأربعاء الماضي، أكدت الدول العربية في الأمم المتحدة دعمها لمشروع القرار الجزائري، الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإغاثة إنسانية دون عوائق وسط الغزو البري الإسرائيلي الوشيك لرفح.

وفي مؤتمر صحفي مع أعضاء آخرين، حث السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، الأمم المتحدة على التحرك وقال إن المجموعة تعتقد أن هناك دعمًا “هائلًا” للقرار المقترح.

وفي بيانها يوم السبت، دعت توماس غرينفيلد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى ضمان أن “أي إجراء نتخذه في الأيام المقبلة يزيد الضغط على حماس لقبول الاقتراح المطروح على الطاولة” وأن الولايات المتحدة ستواصل الانخراط في الدبلوماسية، مضيفة. أن الولايات المتحدة 'ستكون صريحة' مع القادة الإسرائيليين والإقليميين فيما يتعلق بالتوقعات الخاصة بحماية أكثر من مليون مدني في رفح.

وجاء في البيان: “من المهم أن تمنح الأطراف الأخرى هذه العملية أفضل فرص النجاح، بدلاً من دفع التدابير التي تعرضها – وفرصة التوصل إلى حل دائم للأعمال العدائية – للخطر”.

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