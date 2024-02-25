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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أعلى جودة وأكثر فعالية ضد التزوير.. تفاصيل تعديل قانون جواز السفر

تعديلات قانون جواز
تعديلات قانون جواز السفر

قال إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي لمجلس النواب، إن وزارة الداخلية تقدم أعلى وأغلي سلعة، الأمن والاستقرار، التي لا يضاهيها أي شيء، ولذلك نتقدم بالشكر لهم على جهودهم.

 أضاف المصري خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي،  أن المجلس ناقش اليوم العديد من الأحكام الخاصة بجواز السفر، حيث تم استخدامه بطريقة غير صحيحة خلال فترة الإرهاب.

استرسل: المجلس وافق اليوم نهائيا على مشروع  القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، متابعا: مشروع القانون يقتضي  تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية.

أوضح أن سعر رسم الحصول على جواز السفر أصبح لا يتجاوز الـ 1000 جنيه، بدلا من 250 جنيه، وذلك وفقا للقانون الجديد، ولمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية.

شدد على أن التعديلات الجديدة، ستمكننا من الحصول على جواز سفر أعلى جودة من الحالي".

 

جواز السفر وزارة الداخلية مجلس النواب قصواء الخلالي السفر

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