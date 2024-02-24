عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أسباب زيادة رسوم جواز السفر بمشروع قانون الحكومة الجديد

صدى البلد

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي غدا الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.

ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة فمشروع القانون يهدف إلى تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.

وتكمن فلسفة مشروع القانون في ضوء ما عكسته الظروف الاقتصادية الراهنة من آثار، والتي كان من بينها زيادة سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها والتي يتم استيرادها من خارج البلاد.

وجاء في تقرير اللجنة المشتركة أنه قد رؤي زيادة الحد الأقصى للرسم المنصوص عليه في المادة رقم (8) من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر ليصبح بما لا يجاوز 1000 جنيه بدلاً من 250 جنيها، لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية.


وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تناولت استبدال نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون المشار إليه، حيث تضمنت تعيين شكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز 1000 جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.

 

تناولت المادة الثانية، “النشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره”.

مجلس النواب جواز السفر القانون المستشار الدكتور حنفى جبالى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع إلى مستويات تاريخية| انهيار أسعار الذهب والدولار بعد إعلان الصفقة الكبرى

10 جنيهات مرة واحدة|انهيار الدولار بالسوق السوداء بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة

رمضان صبحي يثير الجدل بهذا المنشور.. شاهد

مصطفى يونس: هداف الزمالك هيروح الأهلي.. وطارق يحيى يرد: متعودين على الكباري

خبر صادم لتجار الدولار بالسوق السوداء

دعاء ليلة النصف من شعبان مفاتيح الجنان.. أدركها بـ5 كلمات مع أذان المغرب

تحذير عاجل| ظهور العين الحمراء في الصور يشير لهذا المرض

بتر قدم فنان شهير.. مركز عالمى يقدم طرق الوقاية من السكر

ترشيحاتنا

بعد صفقة رأس الحكمة.. ملياردير إماراتي يجدد رغبته في الاستثمار بالعلمين

تبدأ بعد ساعات.. صنفان لا يغفر الله لهما في ليلة النصف من شعبان

رمت نفسها من العربية.. ضبط سائق لاتهامه بمعاكسة فتاة أثناء توصيلها بالشروق

تقرير أوروبي: جفاف المغرب الأكثر شدة منذ 6 سنوات والأسوأ في العقود المقبلة

خلال جلسة محاكمتها.. ماذا ينتظر شيرين عبدالوهاب اليوم

رأس الحكمة أحدثها| مصر والإمارات شراكة إستراتيجية وقفزة تاريخية في الاستثمارات.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريهام حجاج مع سامح عبد العزيز فى منطقة أبو رواش بسبب صدفة.. صور

تسببوا في بكائه وضحكه.. ماذا تمنى البريطانيون للملك تشارلز؟..فيديو

فستان نانسي عجرم يثير ضجة| سعره خرافي

اكتشاف 3 أقمار غير معروفة في نظامنا الشمسي.. تفاصيل

فيديو

دور مختلف .. هبة حسن تكشف عن أعمالها القادمة |خاص

اللي بيحصل ده قلة أدب وتطاول.. يوتيوب يحذف أغنية حسام حبيب «كدابة»

أحمد سلامة يكشف سر غياب ابنته سارة عن التمثيل لفترة

السر فى قطعة القماش.. سبب قتل مدرس الفيزياء طالب الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ