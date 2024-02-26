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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي مع شاحنة بطاطس بالوادي الجديد

اسعاف
اسعاف

أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع شاحنة بطاطس على طريق الخارجة أسيوط بالقرب من نقطة الكيلو 75 وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

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ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وشاحنة محملة بالبطاطس، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق فيما قامت إدارة المرور بالمحافظة بإزالة آثار الحادث وإعادة حركة سير السيارات إلى طبيعتها.

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