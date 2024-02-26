جمال شعبان يفجر مفاجأة عن سر انتشار الأزمات القلبية بين الشباب

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب سابقًا على صفحته الشخصية بالفيسبوك منشورا عن أزمات القلب.

وقال شعبان: “كلنا نسمع أخبار وفاة شباب يومياً بأزمات قلبية رغم إن المفترض إن الأزمة القلبية تصيب الكبار أكثر”.



ما سر انتشار الجلطات القلبية المؤدية للموت بين الشباب في هذه الأيام؟

أولاً : عوامل قابلة للتعديل:

١. ارتفاع الضغط

٢. مرض السكر

٣. التدخين

٤-الكولسترول الضار والدهون

٥-. البدانة والحياة الخاملة

وعدم ممارسة الرياضة

ثانياً: عوامل غير قابلة للتعديل:

١. التقدم بالعمر: فكلنا معرضين لتصلب وضيق الشرايين القلبية بعد عمر ٥٥

٢. التاريخ العائلي والاستعداد الوراثي

وجود تاريخ مرض قلبي مبكر

مثل وجود أزمات قلبية

عند الأخ أو الأب بعمر الشباب

الحالة دي بتنبهنا

لموضوع زيادة الدهون العائلي

وتابع شعبان معظم أسباب احتشاء العضلة القلبية

[95%] تنجم عن حدوث جلطة داخل الشريان التاجي

والجلطة غالبا لا تحدث على بطانة شريانية سليمة

وإنما على شريان ممتلئ بالدهون !!

أسباب انتشار الأزمات بعمر الشباب ؟؟

نمط الحياة تغير كتير عن زمان

وجود السيارة خلانا نقلل من كمية المشي وبالتالي خمول بنشاط الجسم وحركته والتقليل من حرق الدهون بالجسم

وجود مطاعم الفاست فود والديليڤري والشاورما والأكل الغربي والبطاطس الشيبسي

والأكل المشبع بالدسم .. كل هذه الأشياء بتخلي الدهون تتراكم بسرعة داخل شرايين القلب وتزيد فرصة حدوث أزمة قلبية.

التدخين

عادة منتشرة كتيير

حتى نسبة عالية من الدكاترة بيعملوها

والتدخين سواء السجاير أو الشيشة يتسبب في أزمات القلب

الزعل والتوتر

بحكم ظروف الحياة المعاصرة الحالية والصراع المادي والواحد شايل فوق همومه وزيادة

الزعل والتوتر بيرفع مادة الأدرينالين بالجسم اللي بتسرع القلب وبتستهلك طاقته وبتقبض الأوعية بالجسم بترفع الضغط وبتسرع تراكم الدهون بالشرايين.

واضاف شعبان حوالي [5%] من الازمات القلبية تحدث نتيجة أسباب أخرى غير الجلطة .. مثل التشوه الخلقي بشرايين القلب أو وجود الجسر العضلي فوق الشريان القلبي أو التهاب الشرايين التاجية.