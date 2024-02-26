استمرار جلسات الحوار الوطني على مدار 4 أيام حتى الخميس

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تليفزيونيا، يوضح تفاصيل جلسات الحوار الوطني، مشيرا إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني، سيعقد الجلسات الاقتصادية المتخصصة، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بحضور الحكومة والخبراء والمتخصصين.

وفي هذا السياق، سيتم عقد الجلسات خلال الأسبوع الجاري، على مدار 4 أيام حتى الخميس المقبل، كما ترتكز أجندة الجلسات الاقتصادية، على مواجهة التضخم والاستثمار والعدالة الاجتماعية والتحديات التي تواجه التصدير وملكية الدولة وعجز الموازنة.

كما أشار التقرير، إلى أن هناك 3 مباريات في إطار الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث أن الجونة سيلتقي مع الإسماعيلي في تمام الساعة الـ4 عصرا، و نادي زد مع إنبي في التوقيت ذاته، كما يلتقي نادي المقولون العرب مع المصري البورسعيدي في تمام الساعة الـ7 من مساء اليوم.

وبالإنتقال للدوري الإنجليزي، فهناك مباراة قوية في ختام الجولة الـ 26 من عمر المسابقة، يلتقي فيها فريق وست هام مع فريق برينتفورد في تمام الساعة الـ10 مساءًا.

