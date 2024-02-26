قرار باستحداث وحدة حقوق الإنسان بوزارة الثقافة

في ضوء سلسلة الإجتماعات التي أجرتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان مع الدكتورة نيفين الكيلاني - وزيرة الثقافة وقطاعات الوزارة في شأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان ، أصدرت الوزيرة قرارها رقم ١٤٠٤ لسنة ٢٠٢٤ باستحداث وحدة حقوق الإنسان التابعة للوزارة. جاء هذا القرار تنفيذًا لما جاء في محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي كأول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر وايضاً قرار رئيس الوزراء رقم ٩٦ لسنة ٢٠١٧ في شأن إنشاء وحدات حقوق الإنسان في كل وزارة ومحافظة .

صدر القرار بناء علي المرتكز الدستوري الذي يتعلق بالمواد الدستورية المتعلقة بالحقوق الثقافية والالتزامات الدولية ويقصد به ما تم ويتم من اتفاقات ومواثيق دولية خاصة بحقوق الإنسان او الحقوق الثقافية تشترك فيها مصر.