عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنبي: رفضنا عرض سوتشي الروسي لضم محمد حمدي والزمالك كسب زياد كمال

صدى البلد

أكد محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يتواصل مع ناديه لتأجيل مباراة الأهلي مجددًا، وأن المباراة حتى الآن في موعدها 15 مارس المقبل.

وتابع إسماعيل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90" على قناة النهار: "نرغب في إقامة المباراة في موعدها، بسبب الارتباط ببرنامج تدريبي وتقليل المباريات".

وأضاف محمد إسماعيل: "كان هناك عرض من سوتشي الروسي لضم محمد حمدي ظهير أيسر الفريق على سبيل الإعارة، ولكن تم رفض العرض بسبب المطالبات المادية لم يتم الموافقة عليها من جانب النادي الروسي".

وقال: "أول الشروط كانت هي نسبة مشاركة محددة للاعب حتى يتم ضمان تسويقه بشكل جيد ونسبة إعادة اللعب، كنا نرغب في أن يشارك في 40% من المباريات المتبقية للنادي حتى نهاية الموسم على الأقل".

واختتم: "زياد كمال لم يعاني من أي إصابة مزمنة كما ادعى البعض، وإصاباته معدلها طبيعية مثل أي لاعب، والزمالك كسب لاعب جيد وسوف يستفاد منه".

الاتحاد المصري لكرة القدم الإعلامي أمير هشام تاجيل مباراه الاهلي محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل من 2500 جنيه|الذهب يواصل الانهيار بعد الصفقة الكبرى وعيار 21 مفاجأة

انهيار مستمر لـ الدولار في السوق الموازية.. وهذا سعره رسميًا الآن

بعد انهيار السوق السوداء.. الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب

قفزت من السيارة.. تطورات الحالة الصحية لفتاة الشروق| وتدخل عاجل للرئيس السيسي

تفاصيل اقتحام منزل عمرو أديب.. وغرامة كبرى لهؤلاء

88 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 26 فبراير

غضب في الأهلي من تصريحات خالد بيبو.. تفاصيل

سائق أوبر.. قرار عاجل بشأن تحريات المباحث في واقعة خطف فتاة الشروق

ترشيحاتنا

تعرضت للشحوط.. نجاح تسيير باخرة نيليه على متنها 34 سائحا بنهر النيل بالمنيا

هتقفوا لي في رزقي .. جريمة علنية بـ أسيوط

مجلس النواب يناقش تعديل قانون حماية المستهلك بتشديد عقوبات احتكار السلع

الميكروباص كله اتسرق .. تفاصيل 3 جرائم مثيرة

النواب يحيل 24 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لتنفيذها

النهارده الظهر .. الأرصاد توجه رسالة لسكان هذه المحافظات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير بطانة وشفاف.. أصالة بفستان جرئ في دبي

بالشورت وبالبيجامة.. ملابس شيرين عبد الوهاب تضعها في مأزق وتثير السوشيال ميديا

3 جنسيات مرشحة.. من خليفة يورجن كلوب لقيادة ليفربول؟

حفارون يعثرون على كنز تحت الأرض| شاهد

فيديو

رد فعل كيم كاردشيان مع ابنها بعد حركته غير الأخلاقية.. شاهد

على جهاز أكسجين .. تفاصيل مرض المطرب رضا البحراوي ودخوله المستشفى

"أرى الغيب".. فنان شهير يدَّعي أنه يمتلك قدرات خارقة

حفارون يعثرون على كنز تحت الأرض| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ