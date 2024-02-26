45 شركة مصرية تشارك في معرض BIG5 السعودية لزيادة صادرات مواد البناء

تشارك 45 شركة مصرية في فعاليات معرض Big 5 Construct Saudi والمقام في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 26 إلي 29 فبراير 2024 والذي يعد أحد أكبر المعارض في المنطقة ويجذب زوارا من جميع أنحاء العالم.



وتشارك 24 شركة مصرية بقطاع مواد البناء ضمن جناح كبير كما تشارك 21 شركة مصرية كمشاركة فردية، وذلك بالتعاون بين المجلس التصديري لمواد البناء وهيئة المعارض والمؤتمرات المصرية وبتنظيم من اكسبو كونسلتنت العالمية من أجل زيادة الصادرات المصرية بقطاع مواد البناء إلي أسواق المملكة العربية.

وتشهد النسخة الحالية من معرض BIG5 حضور أكثر من 1300 عارض من أكثر من 47 دولة، ومشاركة 55000 من الخبراء والرائدين في صناعة البناء والجهات الحكومية والمشترين والمستوردين، مما يجعل هذا المعرض فرصة كبيرة لتنمية الصادرات المصرية للسوق السعودي وأسواق المنطقة.

ويشهد معرض بيج 5 مشاركة جميع أنواع مواد وأدوات البناء بما في ذلك الصلب والأخشاب والعزل والسباكة والكهرباء والأجهزة والمواد الكيميائية، وكذلك مشاركة دول عدة منهم مصر والهند والأردن والكويت وإسبانيا وتركيا وقطر والبرتغال واليونان والولايات المتحدة وكندا وكوريا الجنوبية.

وقال المجلس التصديري لمواد البناء، إن السوق السعودي يعد أحد اهم الاسواق للصادرات المصرية لقطاعات المجلس حيث احتل المركز الخامس عالميا والثالث عربيا ضمن قائمة الاسواق المصدر لها بقيمة 551.789 مليون دولار عام 2023 .



وشدد المجلس التصديري أن القطاعات المشاركة هذا العام في معرض BIG5 تشمل الأسلاك والمسامير، الطوب الرملى، وأسطح الأرضيات والحوائط وكيماويات مواد البناء و حلول تكنولوجيا مواد البناء والعزل ومخارج الهواء والتكييف، واكسسوارات الأسقف المعلقة، والسقالات المعدنية، الساندوتش بانل، توريدات المطارات، مواسير الصرف والتغذية البلاستيك، الابواب والشبابيك ال يو بى فى سى الابواب الارضيات والمطابخ والبرجولات الخشبية، والاكر والكوالين.



يشار إلي أن صادرات مواد البناء المصرية حققت خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023 زيادة قدرها 20 % لتسجل ما قيمته 6.27 مليار دولار مقابل 5.22 مليار دولار خلال عام 2022 مما يجعل قطاع مواد البناء أكبر قطاع تصديري مصري.