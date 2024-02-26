مواصفات فولكس فاجن طوارق موديل 2024 | صور

كشفت شركة فولكس فاجن عن اصداراها الجديد فولكس واجن طوارق موديل 2024، وتنتمي طوارق لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وهي الان في جيلها الثالث وتم توافرها في منطقة الشرق الأوسط .

مواصفات فولكس واجن طوارق موديل 2024

- مواصفات فولكس واجن طوارق موديل 2024 :

تحتوي سيارة فولكس واجن طوارق موديل 2024 علي 30 لون مختلف يمكن الاختيار من بينهم لتعزيز الطابع الشخصي ، وبها إمكانية التعديل لـ 18 وضعية، وبها أنظمة تهوية وتدليك ، وبها سطح زجاجي منحني أنيق، و شاشة رقمية مقاس 12 بوصة، ونظام معلومات ترفيهي متطور مقاس 15 بوصة.

مواصفات فولكس واجن طوارق موديل 2024

زودت سيارة فولكس واجن طوارق موديل 2024 بنظام صوت متميز DYNAUDIO، وبها نظام App-Connect يتيح إمكانية دمج وظائف الهاتف الذكي.

تمتلك فولكس واجن طوارق موديل 2024 من الخارج شريط مضيء فوق شبكة المبرد ، وشعار العلامة التجارية عند الدخول ، وبها شعار مضاء باللون الأحمر في الخلف، وبها أنظمة توجيه اختيارية، وأنظمة تعليق هوائي لجميع العجلات.

بالإضافة الي ان فولكس واجن طوارق موديل 2024 تم تزويدها بـ تقنية HD LED بالمصابيح الأمامية، وبها تقنية مساعد التقاطعات ويظل هذا النظام فعال عند التقاطع حتى سرعة 30 كم/ساعة .