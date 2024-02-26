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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبدالغني: مصر رقم واحد عالميا في الإسكواش سواء لاعبين أو مدربين

صدى البلد

أعرب مجدي عبد الغني عن النجاحات التي حققها لاعبو ومدربو الاسكواش في مصر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب مجدي عبدالغني: “مصر دلوقتي تعتبر رقم واحد في العالم في الإسكواش سواء لاعبين أو مدربين”.

 

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة: "أبطال منتخباتنا الوطنية للإسكواش لاتزال تكتب التاريخ المصري في بطولات العالم، بتحقيق البطولات العالمية في مختلف الأعمار السنية".


وتقدم الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي الاتحاد المصري للإسكواش، بعد تحقيق أمينة عرفي لقب أون فاير سيدات ويوسف سليمان لقب الرجال، وتتويج علي فرج ببطولة هيوستن المفتوحة، وتحقيق براعم الإسكواش ثلاثة ألقاب ببطولة فرنسا المفتوحة.

وأكد وزير الشباب والرياضة علي تمتع بمكانة مميزة مبنية على العلم والتخطيط السليم والتطبيق العلمي للأهداف الاستراتيجية التي تحققها، وهو دليل نجاح منظومة الرياضة المصرية في الألعاب الفردية والجماعية، مع وجود النماذج المميزة التي تدرك قيمة مصر والتي تلعب باسمها في كل مكان..


وتوجت أمينة عرفي ( 16 عاما ) بأولى ألقابها على مستوى رابطة محترفي الاسكواش بعد فوزها بلقب بطولة اسكواش أون فاير في أمريكا على حساب البلجيكية تيني جيليس المصنفة الأولى في البطولة بالنهائي 3-2 بعد مباراة ماراثونية استمرت 88 دقيقة، كما حقق يوسف سليمان ذات البطولة رجال بعد الفوز فى النهائي علي بطل إسبانيا 3/1.


وتوج علي فرج المصنف الأول عالميًا بلقب بطولة هيوستن المفتوحة للإسكواش بأمريكا بعد فوزه فى نهائى مصرى خالص على زميله مازن هشام بنتيجة 3-0.


وفي بطولة فرنسا المفتوحة للناشئين والناشئات، توجت مصر تتوج بثلاث ألقاب، خديجه محمد المراكبي لقب 11 عاما براعمات، لانا فتح الله لقب 13 عاما للناشئات، وياسين فوده لقب 13 عاما للناشئين.

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