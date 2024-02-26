أستاذ اقتصاد: مصر لديها حصة في أرباح مشروع "رأس الحكمة" بنسبة 35%|فيديو

قال الدكتور أيمن غنيم أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إن صفقة “رأس الحكمة” تعتبر فتح إستراتيجي لمصر في مجال الأقتصاد، مؤكداً أن صفقة "رأس الحكمة" سوف تؤدي إلى ضخ 35 مليار دولار إلى مصر بشكل مباشر خلال الشهرين القادمين.



وأضاف أيمن غنيم خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "DMC"، أن صفقة "رأس الحكمة" تتبعها عملية إستثمار ضخمة في المنطقة ، لافتاً إلى أنه من المتوقع حجم الاستثمارات خلال السنوات القادمة في هذه المنطقة، الخبراء يقدره من 150_ 220 مليار دولار.



وأشار أيمن غنيم أستاذ الأقتصاد بالجامعة الأمريكية إلى، أن مصر لديها حصة في أرباح في مشروع "رأس الحكمة" بنسبة 35%، معلقاً:" الناس لازم تفهم إن كل هذه الأموال من العملة الصعبة ، له أكثر من أثر"