سفير الهند: العلاقات بين القاهرة ونيودلهي اكتسبت زخما غير مسبوق العام الماضي

أكد سفير الهند لدى مصر أجيت جوبتيه، أن العلاقات بين البلدين اكتسبت زخما غير مسبوق في عام 2023 بفضل الزيارات رفيعة المستوى والتي بدأت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاركته كضيف رئيسي في احتفال الهند بعيد الجمهورية يوم 26 يناير 2023 وزيارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إلى القاهرة في يونيو من نفس العام.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير بمناسبة الاحتفال بيوم برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي 2024، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور.

وقال السفير الهندي إن الزعيمين عقدا مناقشات مثمرة وتم الارتقاء بالعلاقة الثنائية بين البلدين إلى مستوى "الشراكة الإستراتيجية" مشيرا إلى الزيارة التي قام بها في سبتمبر 2023، الرئيس السيسي إلى الهند لحضور قمة مجموعة العشرين والتي تمت دعوة مصر لحضورها "كدولة ضيف".

وأوضح أن العلاقات بين البلدين في مجال التجارة حققت نموا خلال السنوات القليلة الماضية ليصل حجمها إلى حوالي 7.5 مليار دولار أمريكي، كما استثمرت حوالي 50 شركة من الهند ما يزيد عن 3.4 مليار دولار أمريكي في قطاعات متنوعة، منها قطاع المواد الكيميائية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والسيارات وتجارة التجزئة والملابس والزراعة.

وذكر أنه في الآونة الأخيرة، أبدت العديد من الشركات الهندية أيضًا اهتمامًا بتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء ووقعت مذكرات تفاهم مع الحكومة المصرية.

وأكد أن الاحتفال بيوم برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي يعد بمثابة تذكير جديد بالعلاقات الوثيقة بين البلدين، مشيرا إلى أن هذا البرنامج الرائد يتم تنفيذه تحت رعاية كاملة من إدارة شراكة التنمية بحكومة الهند، وتم تدشينه منذ 59 عاماً وتطور على مدى هذه الفترة.

وأضاف أن هذا البرنامج الذي يعمل كمنصة قوية لتنمية العلاقات بين دول الجنوب، ونجح في بناء جسور الصداقة بين أكثر من 160 دولة في آسيا وإفريقيا وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية، وكذلك دول الكاريبي والمحيط الهادي ودول الجزر الصغيرة.

ولفت إلى أن العديد من خريجي برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي قد شاركوا بالمهارات التي اكتسبوها خلال البرنامج وكيف ساعدهم في تحسين أداء أعمالهم وأضاف قيمة لكل منهم في تخصصه، موضحا أن بلاده تقدم كل عام أكثر من 14 ألف منحة دراسية لأشخاص من 160 دولة شريكة وذلك للدراسة في عدد من أهم المؤسسات الهندية.

وأشار السفير إلى أن برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي يشمل العديد من القطاعات مثل مراجعة وتدقيق الحسابات، والبتروكيماويات، والحكومة الإلكترونية، موضحا أنه في مصر تم تنفيذ برامج تدريب للمسئولين المصريين في مختلف الوزارات والإدارات مثل وزارة التموين، والهيئة العامة للاستثمار، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة التجارة.

وذكر السفير الهندي أنه يتم في إطار البرنامج تنظيم دورات تدريبية في مجالات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والإدارة الإلكترونية للمكاتب، وجودة الموانئ ومصائد الأسماك.

وعلى مدى العقود القليلة الماضية أوضح أن برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي نجح في خلق قاعدة كبيرة من الخريجين الذين أصبحوا بمثابة سفراء له وأسهموا في تعميق العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين.

ورحب السفير بخريجي برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي الذين حضروا الاحتفال والذين لعبوا دورًا حاسمًا في تعزيز العلاقات بين شعبين ينتميان لحضارتي الهند ومصر العظيمتين.

من جانبه.. أكد وزير التعليم العالي عمق العلاقات التي تربط بين مصر والهند، موضحا أن البلدين يتقاسمان تاريخا طويلا من العلاقات التي تقوم على الاحترام المتبادل والتي تطورت بشكل كبير خلال السنوات الماضية في العديد من المجالات.

وأكد عاشور على التعاون المثمر بين مصر والهند في مجال التعليم العالي والتعليم الفني، مشيرا إلى وجود إمكانيات هائلة للتعاون بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة.