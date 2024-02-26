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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في ذكراها.. قصة وفاة جالا فهمي بأزمة قلبية مفاجئة

جالا فهمي
جالا فهمي

تحل اليوم الإثنين 26 فبراير، ذكرى رحيل الفنانة جالا فهمي، نجمة التسعينيات والتى ولدت في 6 نوفمبر عام 1962، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2022، عن عمر يناهز الـ 59 عاما.

 

بداية جالا فهمي

عملت جالا فهمي، في برنامج تلفزيوني تحت اسم (الحل هو الحبل)، ثم ظهرت في بعض الأفلام بأدوار صغيرة مثل (يوم مر ويوم حلو).

بدأت جالا فهمي، في تقديم أدوار بطولة في عدة أفلام منها (طأطأ وريكا وكاظم بيه، جالا جالا، بيتزا بيتزا)، كما عملت في التلفزيون في مسلسلات قليلة منها (الوسية، ليالي الحلمية).

كما عملت جالا فهمي، بالمسرح أيضًا لكن لم يكن انتاجها كبيرا به، حيث قدمت مسرحيتين فقط هما (ولعها شعللها، كرنب زبادي).

 

زيجات جالا فهمي

جالا فهمي، هى ابنة المخرج أشرف فهمى وتزوجت 4 مرات، الأولى من الموسيقار عمر خيرت والذي أنجبت منه ابنها الوحيد عمر، وبعدها تزوجت من شخص من خارج الوسط الفني، ثم تزوجت من المخرج شريف شعبان، وكان آخر أزواجها المنتج عمرو حجازي الذي أنتج لها فيلم (جالا جالا).

لم يكن للفنانة جالا فهمي، خلافات داخل الوسط الفني سوى لمرة واحدة، فقد دخلت فى خلاف حاد مع المخرجة إيناس الدغيدي والفنانة يسرا بحسب ما قيل إنه سوء تفاهم حدث بين الأطراف خلال تصوير فيلم كلام الليل.

 

وفاة جالا فهمي  

أثار سبب وفاة جالا فهمي فضول الكثير خاصة وأنها رحلت بشكل مفاجئ، وكانت بعيدة عن الأضواء تماماً خلال السنوات الطويلة الماضية، واختفت تماماً من الوسط الفني لكن عادت للجمهور بخبر رحيلها المفاجئ.

وفقاً لما تم تداوله من أقارب جالا فهمي، وما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تعرضت جالا فهمي لأزمة صحية قبل أيام من وفاتها واحتجزت بأحد المستشفيات.

وبعد أزمة صحية حادة، تعرضت جالا فهمي لمضاعفات حيث عانت من هبوط حاد في الدورة الدموية وأزمة تنفسية حادة، ما أدى لتعرضها لجلطة بالقلب وتوقفت عضلة القلب حتى توفيت.

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