عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رنا رئيس: مبزعلش من الانتقادات.. ويعجبني الرجل المسئول

صدى البلد

كشفت الفنانة رنا رئيس، عن الصفات التي تجذبها في الرجل وتخطف قلبها، وعن رأيها في انتقادات الجمهور على السوشيال ميديا.

وقالت رنا رئيس، خلال  تصريحات    تلفزيونية  الصفات التي تخطف قلبي في الرجل هي أن يكون دمه خفيف ويكون راجل وعلى قدر المسؤلية، مشيرة إلي أن الرجل يحب الست القوية.

وتحدثت عن رأيها في إنتقادات الجمهور على السوشيال ميديا قائلة: كنت بزعل منها الأول ولكن حالياً مبزعلش.

ومن ناحية أخرى تشارك رنا رئيس، في موسم رمضان 2024، بمسلسل "سر إلهي"، من بطولة الفنانة روجينا.

مسلسل «سر إلهي»، ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عب العزيز جازي، أحمد سلامة، مريم أشرف زكي، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

 

images (1)
images (1)
images
images

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صفقة رأس الحكمة.. مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم الإثنين

انهيار مستمر لـ الدولار في السوق الموازية.. وهذا سعره رسميًا الآن

بعد انهيار السوق السوداء.. الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب

قفزت من السيارة.. تطورات الحالة الصحية لفتاة الشروق| وتدخل عاجل للرئيس السيسي

88 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 26 فبراير

عواصف رملية وترابية بعد ساعات بالقاهرة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا

منها السكر والزيت والأرز| انخفاض أسعار 11 سلعة في الأسواق.. مشروع "رأس الحكمة" كلمة السر

قرار بشأن 7 سلع.. هدية حكومية للمواطنين قبل رمضان 2024 .. تعرف عليها

ترشيحاتنا

مفاجأة مدوية في طلبات دفاع سائق أوبر المتهم بخطف حبيبة الشماع بالشروق

العلاقات الثنائية وحرب غزة.. وزير الخارجية يلتقي نظيرة القبرصي في جنيف

تحقيقات النيابة في سقوط أكبر ديلر لأفلام القاصرات الأجنبيات المخلة.. تفاصيل

خلال 30 يوما.. أرقام كارثية للخسائر التي تسبب بها الاحتلال في غزة

ماذا تفعل لو المظلوم رفض يسامحك؟.. أبو اليزيد سلامة يجيب

الرئيس السيسي يهنئ إمبراطور اليابان بذكرى العيد القومي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيبة فوق الركبة.. حلا شيحة تثير الجدل في أحدث ظهور

وزير الدفاع يلتقى عددا من مقاتـ لي المنطقة المركزية العسكرية

بالحجاب.. جورجينا تثير ضجة بإطلالة غير متوقعة

مذهل.. أخصائي يضع ماء زمزم تحت المجهر| شاهد ماذا وجد!

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من مقاتـ لي المنطقة المركزية العسكرية

مذهل.. أخصائي يضع ماء زمزم تحت المجهر| شاهد ماذا وجد!

معارض أهلا رمضان .. هذا سعر زجاجة الزيت الـ 800 مللي |فيديو

تواصل مع أسرتها .. ماذا قال الرئيس السيسي لوالدة «فتاة الشروق»؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ