رنا رئيس: مبزعلش من الانتقادات.. ويعجبني الرجل المسئول

كشفت الفنانة رنا رئيس، عن الصفات التي تجذبها في الرجل وتخطف قلبها، وعن رأيها في انتقادات الجمهور على السوشيال ميديا.

وقالت رنا رئيس، خلال تصريحات تلفزيونية الصفات التي تخطف قلبي في الرجل هي أن يكون دمه خفيف ويكون راجل وعلى قدر المسؤلية، مشيرة إلي أن الرجل يحب الست القوية.

وتحدثت عن رأيها في إنتقادات الجمهور على السوشيال ميديا قائلة: كنت بزعل منها الأول ولكن حالياً مبزعلش.

ومن ناحية أخرى تشارك رنا رئيس، في موسم رمضان 2024، بمسلسل "سر إلهي"، من بطولة الفنانة روجينا.

مسلسل «سر إلهي»، ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عب العزيز جازي، أحمد سلامة، مريم أشرف زكي، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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