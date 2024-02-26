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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الفريق القانوني الفلسطيني: غالبية المتحدثين أمام العدل الدولية لم ينكروا حق شعبنا

صدى البلد

علقت السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، على جلسات محكمة العدل الدولية بشأن ممارسات إسرائيل في فلسطين.

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وقالت “نجم”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "بعد الانتهاء من المرافعات الشفهية ستقوم المحكمة بدارسة القضية بأكملها".

وأضافت "محكمة العدل الدولية سوف تخرج برد على أسئلة الآراء الاستشارية التي تم تقديمها طوال جلسات الاستماع".

وأكملت "هناك فارق بين الرأي الاستشاري بشأن ممارسات إسرائيل وبين دعوى جنوب أفريقيا بشأن التصعيد في غزة".

وتابعت "نأمل أن تخرج محكمة العدل برأيها الاستشاري بشأن ممارسات إسرائيل قريبا، عملت مع الفريق القانوني لفلسطين بدون أجر نظرا لأهمية القضية الفلسطينية لنا".

واختتمت "الغالبية العظمى ممن تحدثوا أمام محكمة العدل الدولية لم ينكروا حق الشعب الفلسطيني في تحقيق مصيره ولم ينكروا ثوابت القانون الدولي".

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