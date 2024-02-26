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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كاتب صحفي: مصر تعمل على 3 محاور مختلفة لنصرة القضية الفلسطينية.. فيديو

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن مصر تعمل على ثلاثة محاور لدعم القضية الفلسطينية بشكل متوازي، وهذا ما يميز الدور المصري ويجعل المهمة المصرية هي الأهم، لأنها تعمل على المحور السياسي الذي يتضمن الجهد الدبلوماسي بالتواصل بين القاهرة وكافة عواصم العالم، وأيضًا عمل مصر من خلال محكمة العدل الدولية لنصرة القضية الفلسطينية.

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«الصحفيين الأردنيين» تدعو لوقفة تضامن مع الزملاء الفلسطينيين في غزة.. فيديو

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الجيش الأردني يعلن تنفيذ أكبر عملية إنزال للمساعدات في قطاع غزة

وأضاف رائف، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، أن مصر قدمت الكثير خلال المحور الإنساني، والذي يتضمن إدخال المساعدات وفتح معبر رفح على مدار الساعة، وتسهيل دخول المساعدات، وإيجاد مخازن لوجيستية داخل مطار العريش لاستيعاب المساعدات وفرزها ونقلها لمعبر رفح، وعمل المجتمع المدني من خلال الهلال الأحمر والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وأيضًا مساعدات الشعب المصري.  

 

وأوضح، أن مصر تقوم بإرسال الدواء والمؤن الطبية، واستقبال المصابين الفلسطينيين في المستشفيات المصرية، حيث استقبلت حوالي 47 مستشفى في 8 محافظات أكثر من 2200 حالة حتى الآن، ويتلقون الرعاية الطبية.
 

القضية الفلسطينية إدخال المساعدات التحالف الوطني الأردن الشعب المصري الفلسطينيين في غزة الفلسطينيين الكاتب الصحفي جمال رائف

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