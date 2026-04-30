مسلسل ليل الحلقة 65.. انهيار باسم ومخطط انتقامي من يارا يهدد ورد

تشهد الحلقة 65 من مسلسل "ليل" تطورات درامية متسارعة، حيث تتشابك الأزمات النفسية والعائلية في إطار مشحون بالتوتر والمفاجآت، ما يدفع أبطال العمل إلى مواجهات حاسمة قد تغيّر مسار الأحداث بشكل جذري.

في مقدمة هذه التطورات، يدخل باسم في حالة نفسية مضطربة بعد سلسلة من الصدمات المتلاحقة، كان أبرزها اكتشافه زواج ورد من نجم. وتزداد حالته سوءًا عندما يسمع شقيقته رولا تُبلغ والدتهما بموافقة ورد على هذا الزواج، الأمر الذي يدفعه إلى الانهيار والدخول في نوبة غضب حادة تعكس حجم الألم الذي يعيشه.

وعلى صعيد آخر، تتصاعد حدة التوتر داخل العائلة، حيث يحاول جمال إعادة بناء علاقته بابنته ورد، خصوصًا فيما يتعلق بقضية ميراث نورس. إلا أن محاولاته تصطدم بواقع جديد لم يكن في الحسبان، بعد علمه بزواجها من نجم، ما يشعل غضبه ويعمّق الفجوة بينهما، لتصل العلاقة إلى مرحلة حرجة مليئة بالتصادم.

في سياق موازٍ، يتوجه عادل إلى منزل جنى بعدما علم بإقامة جيهان معها، ليواجهها بشكوكه حول دورها في كشف حقيقة اتهام نجم بقتل نورس.

وخلال هذه المواجهة، يلاحظ تغيرًا واضحًا في مظهر جنى وزيادة وزنها، دون أن يدرك أن السبب هو حملها منه، وهو السر الذي يُتوقع أن يكون له تأثير كبير على مجريات الأحداث في الحلقات المقبلة.

أما التطور الأخطر في هذه الحلقة، فيتمثل في تحرك يارا لتنفيذ مخططها الانتقامي ضد ورد. إذ تقرر زيارتها بطريقة تبدو ودية، حاملة معها فاكهة البرتقال التي تُفضلها ورد، لكنها في الواقع تكون قد عبثت بها وحقنتها بمواد قد تُلحق بها أذى خطيرًا. هذا التصرف يكشف عن مدى الحقد الذي تحمله يارا، واستعدادها لاستخدام وسائل ملتوية لتحقيق انتقامها، ما ينذر بتصعيد درامي خطير في الفترة القادمة.

الحلقة 65 من "ليل" تضع الشخصيات أمام منعطفات حاسمة، حيث تتقاطع المشاعر بين الحب والخيانة، والغضب والانتقام، في مزيج مشوق يمهد لأحداث أكثر إثارة وتعقيدًا في الحلقات القادمة.