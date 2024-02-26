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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توفير النقد الأجنبي يتصدر جلسة لمعوقات الإنتاج والتصدير بالحوار الاقتصادي

عماد الدين حسين ووزير
عماد الدين حسين ووزير الزراعة

عقد الحوار الاقتصادي جلسته المتخصصة الثانية تحت عنوان "المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير" ضمن لجان (الصناعة - الزراعة - السياحة) اليوم الاثنين الموافق 26 فبراير 2024، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد.

وناقشت الجلسة إستراتيجية الدولة فى توفير النقد الأجنبي، المعوقات والتحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والسياحة، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه التصدي، وكيفية استغلال الموارد المتاحة من البنية التحتية لقطاعي الصناعة والسياحة.

كما ناقشت الجلسة أهمية قطاع الزراعة في الاقتصاد المصري، وأهمية التصنيع الزراعي وأهميته في التصدير.

جاء ذلك بمشاركة أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والجهات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين للتوصل إلى مقترحات قابلة للتنفيذ في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها الدولة المصرية.

#الحوار_الوطني
#الطريق_نحو_الجمهورية_الجديدة
#مساحات_مشتركة

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