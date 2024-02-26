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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تكريم الزناتي وعرفات في الملتقى الدولي للجامعات

صدى البلد

شارك خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الإثنين، فى الملتقى الدولي للجامعات والمنح والتدريب " إيديوجيت  EduGate 2024"، بمشاركة ممثلى 100 جامعة مصرية ودولية ، وقام بتكريم عدد من رواد التعليم المتميزين، وذلك ضمن فعاليات الملتقى الذى يقام برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، واتحاد الجامعات العربية، لدعم محاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم.

الملتقى الدولي للجامعات 

وتفقد نقيب المعلمين الأجنحة التعليمية للجامعات العالمية المشاركة في الملتقى، حيث اطلع على أحدث التقنيات والبرامج التعليمية المستخدمة في تطوير المناهج الدراسية وتحسين جودة التعليم، رافقه خلال الجولة الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق ورئيس "إيديوجيت"  EduGate  . 
وأشاد الزناتي بالجهود المبذولة في مجال التعليم العالي، مؤكدا على أهمية الاستثمار في تطوير القدرات التعليمية والبحثية للأكاديميين والطلاب. 

وتبادل نقيب المعلمين الحديث خلال الجولة مع عدد من الوفود الأجنبية المشاركة والتعرف على أفضل الممارسات التعليمية في بلدانهم، بهدف بحث سبل توفير فرص تدريب لمعلمي اللغات الأجنبية وتعزيز التعاون الثقافي والأكاديمي.

وأكد الزناتي على دور المعلمين في صناعة المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة من خلال التعليم المتميز والبحث العلمي. 

وشارك نقيب المعلمين فى تكريم المعلمين ورواد التعليم المتميزين تقديرًا لإسهاماتهم المتميزة في مجال التعليم والتدريب. 

كما قام الدكتور علي شمس الدين ، بتكريم  خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وتقديم درع التميز له، تقديرا لدوره الرائد وإسهاماته الفعالة في الحقل التعليمي والعمل النقابي على مستوى مصر والوطن العربي، كما تم تكريم ياسر عرفات الأمين العام لنقابة المهن التعليمية.

وشدد الزناتي أهمية دور المعلمين ورواد العملية التعليمية من المتميزين، الذين يسهمون في تحسين جودة التعليم وتطويره، باعتبارهم نموذجا يحتذى به لتحقيق الريادة في هذا المجال الحيوي والمهم لبناء أجيال متسلحة بالعلم والقيم والمبادئ الحسنة.

وأشار الدكتور على شمس الدين، رئيس «إيديوجيت»، إن الملتقى أصبح مؤسسة خدمات تعليمية شاملة تعمل على تلبية احتياجات وأهداف الدولة من الناحية التعليمية.

وأضاف شمس الدين، أن «إيديوجيت» نجح على مدى السنوات الماضية في جمع عدد كبير من الجامعات المصرية والجامعات العالمية تحت مظلة واحدة، بما أتاح تبادل الأفكار والرؤى بين المشاركين، كما أتاح للطالب المصري وخبراء التعليم التعرف على تطورات منظومة التعليم العالى عالميا، وكذلك تلبية احتياجات طلاب المرحلة الثانوية والجامعية وربطها بما تقدمه الجامعات من فرص للتعلم والتدريب والحصول على المنح الدراسية.

ومن جانبه، أشار ياسر عرفات الأمين العام لنقابة المهن التعليمية إلى أن مشاركة النقابة في هذا الملتقى تأتي في إطار التزامها بتحسين مستوى التعليم وتطوير الأداء المهني للمعلمين، وتعزيز التواصل والتعاون الدولي قي مجال التعليم.

تجدر الإشارة إلى أن الملتقى استضاف ممثلي أكثر من 100 جامعة من أهم الجامعات المصرية والعالمية.

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