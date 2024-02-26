3 مجالات .. روسيا تكشف خطة سيطرة "بريكس" على سوق الطاقة العالمي

قال نائب وزير الطاقة الروسي سيرجي موتشالنيكوف، اليوم الاثنين، إن دول البريكس يمكنها التأثير بشكل جدي على تشكيل أجندة الطاقة العالمية.

أوضح موتشالنيكوف: "تمثل دول البريكس ككل حاليا 45% من سكان العالم، و37% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حيث تعادل القوة الشرائية، وتتمتع بلداننا بمكانة رائدة في مجال موارد الطاقة التقليدية وفي مجال مصادر الطاقة المتجددة، وبذلك فإن دول البريكس يمكنها التأثير بشكل كبير على تشكيل أجندة الطاقة العالمية".

وأشار إلى أن ذلك التأثير يأتي فقط باتباع مبادئ التنمية المتوازنة للطاقة التقليدية ومصادر الطاقة الجديدة، ومن الممكن ضمان التحول العادل للطاقة دون خلق تهديد لأمن الطاقة.

وأضاف نائب وزير الطاقة الروسي أن التحرك نحو الاقتصاد العالمي المستدام يجب أن يتم بمشاركة إلزامية ومراعاة مصالح جميع البلدان، بما في ذلك الاقتصادات النامية في جنوب وشرق العالم، مشددا على أنه في هذه الظروف فقط يمكن تشكيل نظام عالمي ديمقراطي وعادل ومتعدد الأقطاب.

أشار موتشالنيكوف إلى أنه يتعين على دول البريكس العمل معا لتعزيز التعاون الشامل وتعزيز رؤيتهم للطاقة في المستقبل، بهدف تشكيل نمط متساو ومتوازن ومستدام لتنمية الطاقة العالمية مع الأخذ في الاعتبار الظروف والخصوصيات الوطنية.

وقال إن روسيا حددت 3 مجالات رئيسية خلال رئاستها، مضيفا أنها تشمل تطوير أنظمة الطاقة الوطنية لدول البريكس من خلال تعميق التعاون مع الأخذ في الاعتبار انضمام أعضاء جدد، وتعميق التعاون في مجال التكنولوجيات والابتكارات، وتحسين التعاون، وتوفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات، وزيادة دور البريكس في الحوار العالمي حول قضايا الطاقة الملحة.

وتترأس روسيا رئاسة مجموعة البريكس منذ الأول من يناير 2024، مع انضمام 5 أعضاء، هم مصر وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا، إلى المجموعة منذ بداية العام الحالي.