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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة جديدة في أمريكا الجنوبية تكشف نيتها للانضمام إلى البريكس

فنزويلا
فنزويلا

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء، إن فنزويلا ستنضم إلى مجموعة البريكس في المستقبل القريب.

وأشار الرئيس الفنزويلي في تصريحات تليفزيونية، إلى أن العالم الاستعماري القديم بالحروب والتدخلات والإبادة الجماعية وعقدة التفوق، يتم استبداله بعالم جديد مع البريكس، لافتا إلى أن هذا العالم موجود بالفعل ولا رجعة فيه".

وأضاف مادورو أن الاتجاه نحو ظهور عالم جديد وتعزيز مجموعة البريكس لا رجعة فيه، وستصبح فنزويلا قريبا جزءا من البريكس.

وعلى جانب آخر، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الإثنين، إن كوبا مهتمة بتوسيع العلاقات مع مجموعة البريكس.

وأوضح لافروف، عقب محادثات مع نظيره الكوبي برونو رودريجيز باريلا: "لقد أحطنا علما باهتمام أصدقائنا الكوبيين المستمر والمتزايد بالتعاون مع مجموعة البريكس".

وأشار لافروف إلى أنه باعتبار روسيا الرئيس الحالي للبريكس، فإن موسكو ستدعم هذا الموقف، وأنا على ثقة من أن الدول الأعضاء الأخرى ستتفاعل بشكل إيجابي مع طلب كوبا للحصول على وضع الشريك في البريكس.

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