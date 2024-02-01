أهمية انضمام مصر لـ "البريكس" وإنشاء عملة موحدة بين المجموعة..السفير البرازيلي يوضح

أكد باولينو فرانكو، السفير البرازيلي بالقاهرة، أن مجموعة البريكس إحدى المجموعات الهامة، للتعاون الاقتصادي، ولها الكثير من التأثيرات الاقتصادية على المستوى الدولي.

وقال فرانكو، خلال لقائه ببرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، إننا سعداء بوجود مصر في مجموعة البريكس، مؤكدا أن هناك رأيا بين مجموعة البريكس بالتعامل من خلال عملة موحدة بين الدول المنضمة للمجموعة.

تصدير الموارد والمواد الخام لمصر

وتابع السفير البرازيلي بالقاهرة، أننا نعمل على استغلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لوجود استثمارات برازيلية في مصر، إضافة إلى تصدير الموارد والمواد الخام لمصر.