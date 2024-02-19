عميد تجارة حلوان سابقا: البريكس عبارة عن منتدى سياسي له روافد اقتصادية

قال عمر سالمان أستاذ الاقتصاد والتجارة الدولية وعميد كلية التجارة جامعة حلوان سابقاً، أن تجمع بريكس الاقتصادي والذي انضمت مصر له رسميا في 2024، عبارة عن وهم.



وتابع خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، ان البريكس عبارة عن منتدى سياسي له روافد اقتصادية، معقبا:" البريكس ليست منظمة تجارية اقتصادية، فهي لا تمنح تعاقدات ولا يعطي اي مزايا".



وأوضح أن النتائج تكمن من تجمع البريكس حال تحقيق تبادل عملة بين الدول المشتركة، وهو ما لم يحدث حتى الأن.



واستنكر سالمان عدم وجود رؤية واضحة للحكومة في قطاع التصدير موضحا وجود عشوائية في الملف بشكل كبير والناجمة عن اضطراب سعر الصرف.



ولفت إلى أن الفرص الضائعة من مصر في ملف التصدير تقدر بـ 29 مليار دولار، وهو رقم كبير من الأفضل أن يتم استغلاله.



