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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استقرار واستقلال اقتصادي| البريكس.. مصر تتخلى عن الدولار الأمريكي في التجارة

صدى البلد

في خطوة مهمة تعكس خطة البريكس الحالية للتخلص من الدولار، انتقلت مصر رسميًا بعيدًا عن الدولار الأمريكي في التجارة، لتنضم إلى تحالف متزايد من الدول التي تسعى إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي.

 ويأتي قرار مصر في أعقاب قبولها الأخير في تحالف البريكس في قمة 2023، وهو ما يمثل أول توسع للتحالف منذ عام 2001.

 

من المتوقع أن تعمل مصر، إلى جانب إيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا، على تعزيز كتلة البريكس.

 وأكدت وزارة الخارجية المصرية التزامها بتحويل التجارة نحو العملات المحلية، مشيرة إلى الرغبة في تخفيف الضغوط المالية المرتبطة باستخدام العملات الأجنبية في التسويات.

 

ووفقا لموقع ووتشر جورو، يعكس القرار اتجاها أوسع بين دول البريكس، مدفوعا بالتحولات الاقتصادية العالمية والمخاوف المتزايدة بشأن التوترات الجيوسياسية والعقوبات الغربية، ومع مواجهة الاقتصاد الأمريكي للتحديات والديون المتصاعدة، تنظر الاقتصادات الناشئة ضمن مجموعة البريكس إلى التحول إلى تجارة العملة المحلية باعتباره استراتيجية حكيمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستقلال الذاتي.

 

وبينما تتنقل دول البريكس في ظل تعقيدات التجارة الدولية والديناميكيات الجيوسياسية، فإن ابتعاد مصر عن الدولار الأمريكي يؤكد التزام التحالف بتعزيز نظام مالي عالمي أكثر تنوعًا ومرونة.

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