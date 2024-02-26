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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على حكم الساحة وتقنية الفيديو بمباراة الأهلي وبلدية المحلة غداً

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير  حكماً لمباراة الأهلي وبلدية المحلة في الدوري غدا عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب شوبير: أحمد الغندور حكماً لمباراة الأهلي وبلدية المحلة في الدوري غداً، ومحمد عادل حكم تقنية الفيديو. 

وتأهل النادي الأهلي لدور الثمانية من بطولة دوري ابطال إفريقيا بعد أن قدم له يانج أفريكانز هدية له بالفوز على شباب بلوزداد الجزائري برباعية نظيفة، اليوم السبت، ليتأهل الفريقان للدور المقبل ويعتبر لقائهم الأخير لتحديد أول وثاني المجموعة الرابعة.

وتأهل الأهلي برصيد ٩ نقاط، ويانج أفريكانز التنزاني برصيد ٨ نقاط، وشباب بلوزداد ثالثا برصيد ٥ نقاط، وميدياما الغاني متذيل الترتيب برصيد ٤ نقاط.

ويتبقى لقاء وحيد للجولة السادسة من المجموعة الرابعة ويتحدد ترتيب الأول والثاني بين النادي الأهلي مع يانج أفريكانز في القاهرة.

وتغلب فريق يانج أفريكانز التنزاني على نظيره شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 4-0،  خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بنيامين مكابا ضمن منافسات الجولة الخامسة فى المجموعة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 20230-2024.

- الأهلي بلدية المحلة مباراة الاهلي و بلدية المحلة

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