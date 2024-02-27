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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آيفون جبار.. سعر Iphone 14 Pro Max في السعودية

iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro Max

تفكر في شراء آيفون جبار بكل ما تعنيه الكلمة ويكون سعره مناسبا وأرخص من أحدث إصدار، بدون تفكير عليك اختيار جوال iPhone 14 Pro Max.

وصل سعر جوال iPhone 14 Pro Max فى السعودية سعة 128 جيجابايت إلى 4420 ريالاً سعودياً، وسعة 256 جيجابايت مقابل 4921 ريالاً، وسعة 512 جيجابايت بسعر 6299 ريالاً، وسعة 1 تيرابايت سعر 7699 ريالاً.

يأتى جوال iPhone 14 Pro Max بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED، بدقة 1242 × 2688، ومحمية بطبقة قوية من السيراميك ضد الخدش، وبدون أى حواف، بمعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى انه يتحمل النزول فى المسبح.

 

 iPhone 14 Pro Max

يتوفر جوال iPhone 14 Pro Max بمعالج قوى Apple A16 Bionic، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A15 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128 جيجابايت، و256 جيجابايت، و 512 جيجابايت، و 1 تيرابايت.

يحمل جوال iPhone 14 Pro Max كاميرا ثلاثية خلفية، الأساسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 عدسة، والثانية ultra wide بفتحة عدسة f/2.2، والثالثة telephoto بفتحة عدسة f/2.8، بدقة فيديو 4K حتي 60 frame بالثانية، وفلاش LED قوي مزدوج، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.9، بدقة تصوير فيديو 4K حتي 60 frame في الثانية.

iPhone 14 Pro Max

يقدم جوال iPhone 14 Pro Max بلوتوث 5.3، و الاتصال اللاسلكى واى فاى 802، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الاتصال اللاسلكى NFC، ويحمل الجوال بطارية سعة 4323 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، وشحن لاسلكي عكسي بقوة 7.5 وات.

تستطيع اقتناء جوال iPhone 14 Pro Max فى 4 ألوان وهي الرمادي الداكن، الذهبي، السيلفر، البنفسجي الداكن.

آيفون iPhone iPhone 14 Pro Max السعودية Apple

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