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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواصلات بديلة.. إيقاف قطار أبوقير بالكامل بداية الشهر المقبل لتنفيذ مترو الإسكندرية

قطار أبوقير
قطار أبوقير

أعلنت وزارة النقل أنه سيتم إيقاف تشغيل خط قطار سكة حديد أبوقير الحالي طبقا للتواريخ الموضحة بالأسفل ، وذلك للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية (أبوقير / محطة مصر).

وقالت الوزارة في بيان أنها ستقوم ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية لتوفير وسائل مواصلات بديلة لقطار أبوقير الحالي أثناء فترة تنفيذ مشروع المترو ، وسيتم الإعلان عن هذه الوسائل والمسارات الخاصة بها عن طريق أجهزة محافظة الإسكندرية.

إيقاف تشغيل القطار


ومن المفترض إيقاف تشغيل القطار في القطاع من (سيدي جابر حتى المنتزه) بداية من  1/3/2024.

يأتي ذلك بعد إيقاف تشغيل القطار في القطاع من (محطة مصر حتى محطة سيدي جابر) كمرحلة أولى بداية من  5/1/2024، و إيقاف تشغيل القطار في القطاع من (أبوقير حتى المنتزه) بداية من  1/2/2024.
 

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