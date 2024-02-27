فيتوريا يهدد بشكوى اتحاد الكرة للمماطلة في تسديد مستحقاته

أبدى الإعلامي محمد شبانة، استيائه من مماطلة مسئولي اتحاد كرة القدم بسبب عدم تسديد مستحقات روي فيتوريا المدير الفني حتى الآن، وسط تهديدات من المدرب بتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب عدم تقاضي راتب شهر يناير بالإضافة إلى الشرط الجزائي.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "جمال علام رئيس اتحاد الكرة خرج قبل أيام قائلا إنه من الوارد عدم دفع الشرط الجزائي لـ فيتوريا، بينما تم تسديد مستحقات مساعدي المدرب البرتغالي".

وأضاف: "اتحاد الكرة دائما يقوم بأمور غريبة، والمفترض أنهم اعلنوا عن انتهاء الأزمة، لكن جاءت تصريحات رئيس اتحاد الكرة بأن الأمور لا زالت مع الشئون القانونية".