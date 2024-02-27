عبد الله جورج: الزمالك تطور.. وجوميز خلق روحا جيدة داخل الفريق

أشاد الدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس إدارة نادي الزمالك بمستوى فريق الكرة في الفترة الحالية، مؤكدا أن الزمالك تطور فنيا بشكل كبير عن الفترة الماضية.

وقال الدكتور عبدالله جورج الذي رافق الزمالك في رحلة الجزائر بعد الفوز على أبو سليم الليبي: "الروح داخل الزمالك مختلفة تماما منذ السفر إلى الجزائر، لاعبو الزمالك قدروا قيمة قميص الفريق وقدموا كل ما لديهم في رحلة الجزائر ".

وأضاف: “جوزيه جوميز وضع حجر الأساس لنجاح الفريق، وزيزو أكد لي أن إصابته ليست مقلقة”، مونها بأن: "حاجة الزمالك لزيزو في المباريات المُقبلة، كانت سببا في استبداله أمام أبو سليم الليبي".

ولفت جورج إلى أن "العلاقة بين الزمالك وأبو سليم الليبي طيبة لأقصى درجة، وجوميز خلق روحا جيدة في مران الزمالك، وننتظر من اللاعبين الكثير، ونثق في قدرتهم على إسعاد الجماهير".