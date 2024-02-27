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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سامح شكري: غض بعض الدول لبصرها عن معاناة الفلسطينيين «أمر مشين»

سامح شكري
سامح شكري

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقرير عن تصريحات وزير الخارجية سامح شكري، الأخيرة بشأن الأوضاع في قطاع غزة، وقال شكري، إن غض بصر بعض الدول عن معاناة الفلسطينيين أمر مشين.

وقال شكري إن مدينة رفح هي الملاذ الأخير لـ 1.4 ملايين نازح فلسطيني.

وحذر وزير الخارجية سامح شكري  ونظيره الأردني من عواقب أية عملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية.

وأكد سامح شكري ونظيره الأردني أهمية استمرار بذل الجهود المشتركة من أجل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضح سامح شكري، أن رؤية القاهرة ترتكز على أنه لا بديل عن اتخاذ خطوات واضحة تجاه تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية.

وشدد على ضرورة تفعيل عمل الآلية الأممية المتعلقة بتسهيل ومراقبة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وكشفت القناة أن وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأردني، يؤكدان أن أي مساس بوكالة أونروا سيكون له أضرار وخيمة بقضية اللاجئين الفلسطينيين.

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