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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصعيد خطير.. ماكرون يلمح لإرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا

الرئيس الفرنسي
الرئيس الفرنسي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الإثنين إنه لا يوجد توافق في الآراء بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن لا يمكن استبعاد هذا الموضوع.

وجاءت تصريحات ماكرون بعد اجتماع حول أوكرانيا في باريس جمع أكثر من 20 من رؤساء الدول والحكومات الأوروبية ومسؤولين غربيين آخرين في باريس.

وأضاف ماكرون أنه: "لا يوجد توافق في الآراء في هذه المرحلة ... لإرسال قوات على الأرض".

وتابع قائلا "لا ينبغي استبعاد أي شيء".

ورفض ماكرون تقديم تفاصيل حول الدول التي تفكر في إرسال قوات؛ مؤكدا  "سنفعل كل ما مطلوب حتى لا تفوز روسيا بالحرب".

وأخبر الرئيس الفرنسي زملائه من القادة الأوروبيين، يوم الاثنين، أنه يجب عليهم ضمان أمنهم الجماعي من خلال تقديم دعم لا يتزعزع لأوكرانيا في مواجهة الهجمات الروسية الأكثر صرامة في ساحة المعركة في الأشهر الأخيرة.

وقال ماكرون الذي  استضاف 20 من رؤساء الدول والحكومات الأوروبيين وغيرهم من المسؤولين الغربيين في باريس لإظهار الوحدة لأوكرانيا، مع دخول الحرب الروسية الشاملة عامها الثالث: "نحن في عملية ضمان أمننا الجماعي، لهذا اليوم وغدا".

وشدد ماكرون في الاجتماع الذي عقد في القصر الرئاسي، والذي ضم المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس البولندي أندريه دودا بالإضافة إلى قادة دول البلطيق، على أنه : "لا يمكن لروسيا ولا يجب أن تفوز بهذه الحرب".

وأشار  إلى أنه: "في الأشهر الأخيرة على وجه الخصوص، رأينا روسيا تزداد صرامة.. نعلم أيضا أن روسيا تستعد لهجمات جديدة، ولا سيما لصدمة الرأي العام الأوكراني".

وأكد  ماكرون على الحاجة إلى ترسيخ الأمن لدرء أي هجمات روسية على بلدان إضافية في المستقبل.

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