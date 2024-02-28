أقوى موبايل من شاومي بكاميرا جبارة.. وبخصم مميز جدا النهاردة

يعتبر هاتف Xiaomi 14 Ultra هو الأحدث من سلسلة هواتف شاومي الرائدة، وهو شهادة على التزام شاومي بالابتكار، حيث يتميز بقدرات متطورة تلبي احتياجات حتى أكثر مستخدمي الهواتف الذكية تميزًا.

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أقوى موبايل شاومي من ناحية الكاميرا الجبارة..بخصم مميز جدا النهاردة

ويكمن نظام Qual-Camera LEICA الجديد كليًا، في قلب هاتف Xiaomi 14 Ultra، الذي يُعدّ دليلاً على تفاني شاومي في دفع حدود تصوير الهواتف الذكية. حيث تم تجهيزه بكاميرا Sony LYT-900 الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر مقاس بوصة واحدة مع فتحة عدسة متغيرة لا نهائية تتراوح بين f / 1.63 و f / 4.0، مما يضمن لهذا الجهاز تنوعًا لا مثيل له وجودة صورة مميزة في ظروف إضاءة مختلفة، بالإضافة إلى ذلك، يعمل تضمين التثبيت البصري للصورة (OIS) وطلاء ADL شديد الانخفاض للانعكاس على تحسين وضوح الصور وحِدتها بشكل أكبر.

بالإضافة إلى الكاميرا الرئيسية، توجد كاميرا بزاوية عريضة للغاية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافي للمسافة المتوسطة بدقة 3.2x، وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 5x، وكل منها يوفر وجهات نظر وقدرات فريدة. سواء كنت تلتقط صورًا لمناظر طبيعية واسعة أو تقرب من الأجسام البعيدة بوضوح مذهل، فإن نظام الكاميرا في هاتف Xiaomi 14 Ultra يقدم نتائج استثنائية في كل مرة.

التصوير بمساعدة الذكاء الاصطناعي

ويستفيد هاتف Xiaomi 14 Ultra من منصة الكمبيوتر العملاقة للتصوير الحسابي بالذكاء الاصطناعي المتقدمة من شاومي، والمُسماة AISP، لتعزيز تجربة التصوير بشكل أكبر. حيث تتيح ميزات مثل ULTRA SNAP للمستخدمين التقاط اللحظات العابرة بكل سهولة، بينما تضمن تقنية ULTRA RAW جودة صور لا تُعلى عليها للمصورين المحترفين. علاوة على ذلك، مع تقنية ULTRA ZOOM التي توفر قدرات تقريب متقدمة باستخدام الذكاء الاصطناعي تصل إلى 30x ، يمكن للمستخدمين جعل الأجسام البعيدة في بؤرة التركيز بشكل حاد لم يسبق له مثيل.

شاشة غامرة وأداء فائق

ويتميز هاتف Xiaomi 14 Ultra بشاشة مذهلة بحجم 6.73 بوصة وبدقة 1440P ومعدل تحديث سلس للغاية يبلغ 120 هرتز وسطوع أقصى يصل إلى 3000 شمعة، مما يوفر تجربة مشاهدة لا مثيل لها. سواء كنت تشاهد المحتوى المفضل لديك أو تنغمس في أحدث ألعاب الهاتف المحمول، يقدم هذا الجهاز ألوانًا نابضة بالحياة ومرئيات واضحة تأسرك الحواس.

ويعمل هاتف Xiaomi 14 Ultra بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، مما يضمن أداءً سريعًا كالضوء وتعدد مهام سلس. مع خيارات ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X وخيارات تخزين تتراوح بين 256 جيجابايت و 1 تيرابايت، يوفر هذا الجهاز مساحة تخزين واسعة لملفات الوسائط والتطبيقات الخاصة بك والمزيد.

ويتجسد الأناقة والرقي في هاتف Xiaomi 14 Ultra من خلال تصميمه الكلاسيكي ثلاثي المراحل والمواد الفاخرة، سواء اخترت الإصدارات الأنيقة باللونين الأسود أو الأبيض أو إصدار Dragon Crystal Blue الرائع المصنوع من السيراميك، فإن كل نسخة من هاتف Xiaomi 14 Ultra مصنوعة بإتقان، حيث تتميز بغطاء خلفي خفيف الوزن من السيراميك وإطار معدني مغلق بالكامل.

قوة ومتانة وجمال هاتف Xiaomi 14 Ultra

بالإضافة إلى قدرات التصوير والأداء الرائعة، يضع هاتف Xiaomi 14 Ultra معيارًا جديدًا للاتصال بميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية المزدوجة. من خلال دمج هوائيات عالية الأداء وشريحة تحسين الإشارة من شاومي، Surge T1، يضمن هذا الجهاز اتصالاً موثوقًا به واتصالاً في الوقت الفعلي، حتى في المناطق النائية.

علاوة على ذلك، يزود هاتف Xiaomi 14 Ultra ببطارية قوية بسعة 5300 مللي أمبير تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 90 وات والشحن اللاسلكي السريع حتى 80 وات، مما يضمن لك البقاء مشحونًا طوال اليوم، بغض النظر عن مكان وجودك.

تصميم أنيق ومواد فاخرة

تتجسد الأناقة والرقي في هاتف Xiaomi 14 Ultra من خلال تصميمه الكلاسيكي ثلاثي المراحل والمواد الفاخرة. سواء اخترت الإصدارات الأنيقة باللونين الأسود أو الأبيض أو إصدار Dragon Crystal Blue الرائع المصنوع من السيراميك، فإن كل نسخة من هاتف Xiaomi 14 Ultra مصنوعة بإتقان، حيث تتميز بغطاء خلفي خفيف الوزن من السيراميك وإطار معدني مغلق بالكامل يشع بالمتانة والرقي.

ويمثل هاتف Xiaomi 14 Ultra قمة تكنولوجيا الهواتف الذكية، حيث يجمع بين قدرات التصوير الرائدة والأداء الذي لا مثيل له والتصميم الرائع في حزمة واحدة متماسكة. سواء كنت من عشاق التصوير الفوتوغرافي أو مستخدمًا قويًا أو ببساطة شخصًا يقدر الأشياء الجيدة في الحياة، فإن هاتف Xiaomi 14 Ultra بالتأكيد سيتجاوز توقعاتك ويعيد تعريف تجربتك مع الهاتف الذكي.