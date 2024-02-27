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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: معارض "أهلا رمضان" تحمي الأسر من جشع التجار

معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان

أعلن النائب محمد سليمان، عضو مجلس النواب عن دائرة النزهة والقاهرة الجديدة والشروق وبدر، عن تنظيم معرض أهلا رمضان بإشرافه لأهالي المدينة اليوم الثلاثاء، بتخفيضات تصل إلى 30 %.

وأوضح أن المعرض يوفر كل احتياجات المواطنين من المواد الغذائية وغير الغذائية، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، حيث يشهد عرض السلع الغذائية من السكر والأرز والزيوت والمكرونة والسمن واللحوم المجمدة والدواجن والبيض و البلح والتمور والفاكهة والصابون والمنظفات، وهو ما يمثل ضمانة مهمة لتوافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطن بمناطق قريبة منه.

وأضاف "سليمان"، أن معرض أهلا رمضان يعد حماية للأسرة المصرية خاصة محدودي الدخل من جشع التجار من خلال توافر وتنوع السلع بالكميات المناسبة وسهولة حصول المواطن عليها بأسعار مخفضة، وهو ما يساهم في ضبط الأسعار وحتى لا يكون المواطن فريسة لجشع التجار والمحتكرين خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان المبارك.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن معرض أهلا رمضان يمثل مصدر فرحة لدى الأسر وأصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة بما تحمله من طمأنة لهم في تأمين احتياجاتهم السلعية وسط ارتفاع الأسعار بالأسواق نتيجة المتغيرات العالمية وتداعياتها من موجة تضخمية، ومحاولات البعض استغلال طبيعة المرحلة الراهنة من أجل التربح السريع، لافتا إلى أن الأوضاع الراهنة تتطلب من الجميع إعلاء قيم الترابط والتكاتف لضمان التدخل السريع ومد يد العون للفئات الأكثر احتياجا لتوجيه كل أشكال تخفيف العبء عنهم .

وأوضح النائب محمد سليمان، أن معرض أهلا رمضان يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة إتاحة المنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار فى متناول الجميع خاصة طوال شهر رمضان المعظم، مؤكدا ضرورة توافر المعارض بكل مركز بالمحافظات المختلفة وزيادتها فى المحافظات ذات المساحات الكبيرة وبما يتناسب مع عدد السكان، لإتاحتها بعدد وافر بالمحافظات والقرى، لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة وتنافسية عن مثيلاتها فى السوق المحلى مراعاة للظروف الأسرية والمعيشية.

محمد سليمان مجلس النواب معرض اهلا رمضان السلع الغذائية اهلا رمضان

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