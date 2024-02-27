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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صدى البلد يرصد أشكال فوانيس رمضان 2024.. شاهد

صدى البلد

رصدت عدسة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إقبال المواطنين على شراء الفوانيس الرمضانية في منطقة فيصل بالجيزة، وذلك مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

 

وظهر في الصور أشكال جديدة من الفوانيس التقليدية، التي يعتبرها الكثيرون رمزا من رموز الشهر الكريم، واعتباره مصدر فرحة لكل الأطفال.

أكد مركز الفلك الدولي أن القمر سيغيب بعد غروب شمس العاشر من مارس في جميع مناطق العالم الإسلامي تقريبا بالإضافة الي حدوث الاقتران المركزي وذلك في العشار من مارس المقبل في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش ، لذا فمن  المتوقع أن تبدأ العديد من الدول شهر رمضان يوم الإثنين 11 مارس.

وقال المركز في بيان له ان معظم الدول الإسلامية بدأت شهر شعبان يوم الأحد 11 فبراير 2024م، وعليه ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان يوم الأحد 10 مارس.

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