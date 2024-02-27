عقب نجاحه بالانتخابات.. السيد حسن: المهندسون أبهروا الجميع في مشهد ديمقراطي رائع

تعهد المهندس الاستشاري السيد حسن، عضو مجلس نقابة المهندسين المصرية، بالاستمرار في الدفاع عن حقوق زملائه وأساتذته المهندسين وقضاياهم، وذلك عقب فوزه في انتخابات التجديد النصفي للنقابة.



وأكد المهندس السيد حسن في بيان اليوم الثلاثاء، إن المهندسين أبهروا الجميع في مشهد ديموقراطي رائع داخل نقابتهم العريقة، مشيدًا بروح التنافس الشريف بين جميع المرشحين في الانتخابات الذين حرصوا على إعلاء مصلحة زملائهم المهندسين.



وأشار "حسن" إلى أن المرحلة القادمة تتطلب من الجميع التكاتف واستمرار الجهود من أجل عمل نقابي جاد وإعلاء مصلحة المهندسين، أحد أركان التنمية في الدولة المصرية.

وأكد "حسن" أن الجمعية العمومية للمهندسين قالت كلمتها في الانتخابات وخرجت الانتخابات مظهر مشرف ومحترم وراقٍ يليق بمهندسي مصر، وتقدم بخالص الشكر لجميع المرشحين في الانتخابات سواء من فاز أو من لم يحالفه التوفيق لحرصهم على إعلاء مصلحة زملائهم المهندسين والتنافس بشرف خلال الانتخابات.



وقد أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين المصرية، فوز كل من زينب محمد حسين شاور، وزينب إبراهيم إسماعيل، وهشام احمد المناوي، والسيد حسن أحمد الرحمن، ووليد أحمد فؤاد، بعضوية نقابة المهندسين المصرية بشعبة مدني فوق السن.



وتقدمت نقابة المهندسين بخالص التهنئة إلى جميع الفائزين في انتخابات التجديد النصفي، متمنية لهم دوام النجاح والتوفيق.

جدير بالذكر أن عدد المهندسين الذين يحق التصويت بلغ 874 ألف و116 عضو بالنقابة، شارك منهم 32 ألف، و930 على مستوى الشعب، في 25 لجنة عامة، و240 لجنة فرعية.