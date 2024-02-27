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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل الوزارة: أتقدم بالشكر لجميع المشاركين في العروض الرياضية الرائعة والتي تم إخراجها بعناية فائقة

تعليم الغربية يدشن فعاليات حفل تقييم العروض الرياضية لإدارة زفتى التعليمية

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

شهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فعاليات حفل تقييم العروض الرياضية لإدارة زفتى التعليمية، المقام بمدرسة نهطاى للتعليم الاساسي التابعة للإدارة.

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وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

كما شهدت الفعاليات حضور خالد حمدان ،وكيل المديرية والدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، و جيهان صابر ، مدير عام إدارة زفتى التعليمية، عبدالوهاب دغش، وكيل الإدارة،  و جمال حسنى ، مدير الخدمات بالإدارة، واعضاء لجنة التحكيم والتقييم من الموالأستاذديرية برئاسة الدكتور أيمن هنداوي، موجه عام التربية الرياضية بالمديرية ، و إيمان غراب، موجه أول المديرية، و مها شاهين، و إيمان الهمشري، و باسم فهمى، أعضاء لجنة التقييم ولفيف من القيادات التعليمية والمجتمعية.

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 وبدأت الفعاليات بطابور العرض ثم تحية العلم والسلام الجمهوري، ثم آيات من الذكر الحكيم القرآن الكريم ،ثم عرض مدرسة الشهيد أبوالخير بعنوان " حملة الإعلام" ثم عرض مدرسة الدكتور السعيد شاهين بعنوان " اوبريت تحيا مصر "،ثم عرض مدرسة نهطاى للتعليم الأساسي بعنوان "معا للمستقبل "، ثم عرض مدرسة الشهيد الجمل بعنوان "بكرة احلى "ثم عرض مدرسة السعيد شاهين بعنوان "أوبريت الليلة الكبيرة".

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وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير إلى الحضور من لجنة التقييم على مستوى المديرية، وأشاد بكافة العروض المقدمة من المدارس المشاركة في العروض الرياضية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح،

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الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي تعليم بالغربية رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي وزير التربية والتعليم زير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازى دكتور رضا حجازي دكتور طارق رحمى

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