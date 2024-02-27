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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: جلسات الحوار الوطني عن التضخم والأسعار خطوة هامة لوضع حلول جذرية

أحمد سعد نويصر عضو
أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب

قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن مناقشة جلسات الحوار الوطني مواجهة التضخم وغلاء الأسعار، خطوة هامة لوضع حلول جذرية لهذه الأزمة.

وأوضح نويصر، في تصريحات صحفية له، أن الفترة الأخيرة تشهد أزمة في أسعار السلع ونقص عدد من السلع الاستراتيجية مما تسبب في زيادة الأعباء على المواطنين.

وأكد عضو مجلس النواب، أن انطلاق جلسات الحوار الوطني في هذا الإطار خطوة هامة في الاتجاه الصحيح، وفرصة جيدة لتبادل الأفكار والرؤى حول أفضل السبل لمواجهة التضخم وغلاء الأسعار.

وتابع النائب أحمد سعد نويصر، أن جلسات الحوار الوطني ستتناول العديد من القضايا الاقتصادية الهامة، مما تسهم في وضع خطة اقتصادية شاملة لمواجهة التضخم وغلاء الأسعار.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن استئناف جلسات الحوار الوطني لمناقشة الأوضاع الاقتصادية جاء استجابة للرئيس عبدالفتاح السيسي بتناول عميق وشامل للتوصل لحلول واقعية لمعالجة كافة التحديات الاقتصادية مما يعكس رغبة القيادة السياسية في تحسين الأحوال المعيشية للمصريين.

ولفت النائب أحمد نويصر، إلى أن  الحوار الوطني زاد من المساحات المشتركة بين كافة الأطياف الوطنية للالتفاف حول صالح الوطن والمواطن، والتطرق للأزمة الاقتصادية سيكون فعالا في حلها.

أحمد سعد نويصر جلسات الحوار الوطني التضخم غلاء الأسعار

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