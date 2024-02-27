إزالة 70 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة في المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ضمن المرحلة الثانية للموجة التي بدأت 24 فبراير الجارى للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 70 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، منها 8 حالات تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمركزى بنى مزار و سمالوط، و53 حالة تعد علي الأراضي الزراعية بعدد من مراكز المحافظة، و9 حالات بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني مخالف لقانون 119 بمركزى أبوقرقاص و سمالوط ، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدات المحلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.