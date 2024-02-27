إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالمنيا

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بقرية تله بمركز المنيا، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارتين ملاكي بإحدى الطرق الفرعية بقرية تله.

علي الفور إنتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة المنيا، إلى موقع الحادث تبين إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.



تم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج وتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات