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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الموجة 22.. إزالة 82 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ أعمال الموجة الـ ٢٢ لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات المحافظة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ضمن المرحلة الثانية للموجة التي بدأت ٢٤ فبراير الجارى للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

 

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واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة، حيث أسفرت الحملات عن إزالة ٨٢ حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، منها ١١ حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمركز المنيا، و٤٠ حالة تعد على الأراضي الزراعية بعدد من مراكز المحافظة، و٣١ حالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني مخالف لقانون ١١٩ بمراكز مطاي_ سمالوط_ المنيا حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدات المحلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة التعديات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المشروعات الخدمية لتعدي على الأراضي الزراعية وزير التنمية المحلية وأملاك الدولة

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