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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمحاربة الغلاء.. محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان في العاشر من رمضان

صدى البلد

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية معرض مكافحة الغلاء ( أهلاً رمضان ) والذي يقيمه مجلس أمناء مدينة العاشر بالتعاون مع جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان ومديرية التموين تماشياً مع سياسة الدولة في تخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط وتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والإستراتيجية وياميش رمضان ومستلزمات عيد الفطر المبارك بأسعار مخفضة عن السوق.

 

تفقد محافظ الشرقية أجنحة المعرض للإطمئنان على وجود جميع أنواع السلع والمواد الغذائية واللحوم الطازجة والمجمدة والملابس والأحذية وياميش رمضان والتأكد من جودتها وانخفاض أسعارها نسب تتراوح ما بين 15 إلى 20 % عن مثيلاتها بالسوق.

أشاد محافظ الشرقية بتعاون كبار التجار وأصحاب الشركات في إقامة المعرض وعرض منتجاتهم بأسعار مخفضة أمام المواطنين مؤكداً على ضرورة استمرار تزويد المعارض والمجمعات الاستهلاكية باللحوم والدواجن والأسماك والسلع الغذائية والخضروات والفاكهة طوال شهر رمضان الكريم لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة انتهت من إقامة معارض " أهلا رمضان " بجميع مراكز ومدن المحافظة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية والقوات المسلحة ووزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف توفيركافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن نظيراتها بالخارج تيسيراً على المواطنين ومحاربة ارتفاع الأسعار.

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كما ثمن المحافظ مشاركة كبار التجار والعارضين بمعارض أهلاً رمضان والمقامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة واستجابتهم السريعة لخفض الأسعار والتزامهم بالأسعار الإسترشادية التي يتم وضعها من قبل المحافظة والتي تقل عن المحال التجارية الخارجية بنسب تصل إلى 20% .

احتياجات المواطنين الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الخضروات والفاكهة الرئيس عبد الفتاح السيسي العاشر من رمضان القوات المسلحة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشروعات المتوسطة والصغيرة

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