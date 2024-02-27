15 مليون جنيه بالسنة| الأهلي يقترب من التوقيع مع صخرة الدفاع

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي يسعى لتمديد عقد محمد عبدالمنعم بشكل رسمي في الفترة القادمة، ورصدت إدارة النادي 15 مليون جنيه سنويا كراتب للاعب.

وقال شبانة في تصريحات تلفزيونية "هناك رغبة كبيرة في الأهلي لحسم ملف تمديد عقد عبدالمنعم، مع حصوله على 15 مليون جنيه في الموسم".

وأضاف: "في حالة مماطلة اللاعب ورفضه التوقيع على العقود، فسوف يتم فتح الباب امام احترافه خارجيا في الصيف المقبل".

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي، بلدية المحلة، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويحتل النادي الأهلي، المركز الـ 10 فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة بعدما لعب 6 مباريات، حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين ولم يخسر، وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.