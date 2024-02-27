الحكومة في ضيافة الحوار الوطني..رانيا المشاط تبحث سبل التعامل مع الدين الخارجي

تتواصل جلسات الحوار الاقتصادي المغلقة لليوم الثاني، والتي تشهد اليوم الثلاثاء، عقد ثلاث جلسات، جاءت الأولى منها تحت عنوان: "هيكل وعجز الموازنة"، ضمن موضوعات لجنة الدين العام وعجز الموازنة.

وناقشت الجلسة قضايا وإشكاليات شمولية الموازنة والمالية العامة، وموقف الهيئات الاقتصادية والخدمية وموقعها داخل الموازنة العامة للدولة، فضلا عن موقف التشريعات والقوانين ذات الصلة بالهيئات العامة والاقتصادية والخدمية، وسياسة الإيرادات العامة والسياسة الضريبية.

وأكد المشاركون ضرورة توفير وسائل تجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة أمام التحديات الراهنة.

جاء ذلك بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والهيئات المختلفة والخبراء والمتخصصين المعنيين للعمل على تقديم مقترحات وتوصيات لمجابهة تحديات الوضع الاقتصادي.

كما تتواصل الاستعدادات لعقد الجلسة الثانية المخصصة لمتاقشة سبل التعامل مع الدين الخارجي، وذلك بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.