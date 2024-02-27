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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر والبرازيل تؤكدان الالتزام بالعمل معاً لبناء نظام دولي أكثر ازدهارا

علم مصر والبرازيل
علم مصر والبرازيل

أكدت مصر والبرازيل، مجدداً التزامهما بالعمل معاً لبناء نظام دولي أكثر ازدهارا وديمقراطية، يسود فيه السلام والتنمية الشاملة والمستدامة.


جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته وزارتا خارجية مصر والبرازيل اليوم /الثلاثاء/ بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 27 فبراير 1924 ، مع إنشاء البعثة الدبلوماسية البرازيلية في القاهرة.


وفي إطار الاحتفالات بمرور مائة عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبرازيل، قام الرئيس البرازيلي لولا داسيلفا بزيارة إلى القاهرة يوم 15 فبراير الجاري، وفي تلك المناسبة، اتفق الطرفان على رفع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.


وتعد مصر شريكاً للبرازيل في تجمع البريكس، الذي انضمت إليه مصر بداية العام الجاري، وفي عام 2024 ، ستشارك مصر أيضاً في اجتماعات مجموعة العشرين، بدعوة من الرئاسة البرازيلية، كما تم دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في البرازيل خلال شهر نوفمبر المقبل.


وتعد مصر ثاني أكبر شريك تجاري للبرازيل في إفريقيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 2.8 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ، ومنذ عام 2009 ، أقام البلدان آلية للحوار الاستراتيجي، ووقعت مصر اتفاقية تجارة حرة مع تجمع السوق الجنوبية المشتركة (ميركوسور) في عام 2010.


وستنفذ مصر والبرازيل، خلال عام 2024، عدداً من الأنشطة احتفالًا بالذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية، وذلك من أجل تسليط الضوء على الالتزام المتبادل بتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين بلدينا وشعبينا.
 

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