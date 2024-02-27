خط ملاحي جديد يربط بين المغرب وليبيا وتونس وإسبانيا بداية مارس المقبل

أفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أنه سيتم تدشين بصفاقس خط ملاحي منتظم جديد مخصص لنقل الحاويات يربط بين تونس والمغرب وإسبانيا وليبيا في مارس المقبل.

وأكد ممثل الخط الملاحي التونسي مالك علوي لذات الوكالة إن الترتيبات الإدارية واللوجستية شبه مكتملة ومن المقرر أن يتم الافتتاح الرسمي لهذا الخط في شهر مارس من هذا العام.

وأضاف ذات المصادر أن: “إلى جانب الأسعار التنافسية، يتميز هذا الخط بقصر مدة تقديم الخدمات”.

وستستغرق الرحلات إلى المغرب وإسبانيا 4 و6 أيام على التوالي، مع رحلتين شهريا من صفاقس.

ومن المتوقع أن يعزز هذا الخط الجديد التجارة بين تونس وهذه البلدان الثلاثة. كما سيساعد على تقليل تكلفة نقل البضائع بين الدول الأربع.