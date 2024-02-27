افتتاح مقر جديد لشركة دواء عالمية في مصر

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان فعاليات فتح مقر جديد لأحد شركات الأدوية العالمية في مصر، لتعزيز خدمات الرعاية الصحية بمصر بحضور اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الدواء المصرية وعدد من قيادات الشركة .



كشف وزير الصحة والسكان في تصريحات علي هامش انطلاق فعاليات المؤتمر الصحفي، اليوم، عن دعم الحكومة تحرص على تواجد القطاع الخاص للمشاركة في عمليات التنمية والبناء خصوصا في مجال التصنيع الدوائي، ما يتوافق مع تنفيذ مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي للرعاية الصحية وعمليات الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية ودعم صحة المرأة والطفل.



وأوضح أن الوزارة تدعم القطاع الخاص لتخفيف الأعباء على كاهل الحكومة وإفساح المجال أمام فرص الاستثمار الجاد بما ينعكس علي صحة وحياة المواطنين في مصر .



من جانبها علقت إليزابيث جيلجن، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالسفارة السويسرية بالقاهرة، بأن فتح المقر الجديد للشركة يعد انعكاسا للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية الوثيقة بين بلادها ومصر خصوصا في المجال الطبي والصحي، موضحة أن تلك الإجراءات تأتي لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمصريين.

من جانبه قال الدكتور شريف أمين، الرئيس التنفيذي للشركة في مصر، إن شركته تتعاون مع الحكومة المصرية في توفير العقارات الطبية التي تشملها المبادرات الرئاسية لتحسين حياة المصريين.