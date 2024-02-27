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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الفوز على بلدية المحلة| شوبير يطرح سؤالا لجماهير الأهلي

الاهلي
الاهلي

حقق فريق الأهلي فوزاً كبيراً على بلدية المحلة بخمسة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري المصري.

وكتب الإعلامي احمد شوبير عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا "في رأيك - من هو نجم مباراة الأهلي وبلدية المحلة؟ 🌟⚽"

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية أخرى أمام يانج أفريكانز التنزاني، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الأهلي لنقطة وحيدة ليحتل المركز الأول ويحسم صدارة المجموعة، حيث يمتلك الأحمر 9 نقاط، ويانج أفريكانز 8 نقاط

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