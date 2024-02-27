بعد الفوز على بلدية المحلة| شوبير يطرح سؤالا لجماهير الأهلي

حقق فريق الأهلي فوزاً كبيراً على بلدية المحلة بخمسة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري المصري.

وكتب الإعلامي احمد شوبير عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا "في رأيك - من هو نجم مباراة الأهلي وبلدية المحلة؟ 🌟⚽"

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية أخرى أمام يانج أفريكانز التنزاني، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الأهلي لنقطة وحيدة ليحتل المركز الأول ويحسم صدارة المجموعة، حيث يمتلك الأحمر 9 نقاط، ويانج أفريكانز 8 نقاط