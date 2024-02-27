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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إبراهيم عيسى: حفظ العقل مهمة ضرورية الآن ومن مقاصد الشريعة

ابراهيم عيسى
ابراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن المهمة المركزية التي يجب أن نركز عليها تمامًا في هذه الفترة هي حفظ العقل، أهم ما يجب أن نقدم عليه بإصرار وعزيمة، موضحا أن حفظ العقل واحد من ضرورات ومقاصد الشريعة.

ونوه "إبراهيم عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بأنه في ظل الأزمات الحالية والأزمة الاقتصادية التي نمر بها ورغم عناوين الاستبشار والأمل والقدرة على النفاذ من هذا النفق لنور قادم، إلا أننا وسط أزمة اقتصادية ووطأتها شديدة.

وتابع الإعلامي إبراهيم عيسى، أن : "الواقع السياسي ليس الواقع النموذجي، وبه صور متعددة بعضها ثقيل الوطأة، ولابد في الذهن والخطة والعمل وفي دوران المجتمع أن يكون حفظ العقل، أخطر ما يكون علينا هو الانفعال واشتعال عاطفي في أي مشهد وتصرف وإيذاء أي رد فعل".

إبراهيم عيسى الأزمة الاقتصادية الواقع السياسي شاشة القاهرة والناس الإعلامي إبراهيم عيسى

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